O novo trabalho de Felipe Andreoli após saída da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pouco semanas depois de deixar a TV Globo, Felipe Andreoli, 44 anos, já fechou um novo trabalho. O jornalista anunciou que ficará à frente das transmissões da oitava edição da Super Copa Desimpedidos, que começa nesta sexta-feira, 15, e vai até domingo, 17. “É dia de matar as saudades de um ex que eu amo muito, neste período que estou de férias, nesses meses sabáticos. Pelo menos até o fim do ano certamente”, contou Andreoli em uma publicação no Instagram, referindo-se ao retorno ao canal do Youtube no qual foi um dos fundadores. “Estarei lá para ajudar na produção do evento. Vou fazer uma coisa que nunca fiz na vida, por isso que aceitei esse convite”, completou.

Após 10 anos, Felipe decidiu encerrar seu contrato com a Globo em outubro. Na emissora, ele apresentou o Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil e ficou cerca de seis anos no Globo Esporte SP. Em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, o jornalista afirmou que quer passar mais tempo com a família e se dedicar a outros projetos profissionais. Pelo visto, já começou.