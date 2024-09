O novo projeto de Ney Matogrosso, aos 83 anos e cheio de vitalidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o sucesso do show na edição de 40 anos do Rock in Rio, Ney Matogrosso, 83, lança sua nova música Nosso Grito, criada por Guilherme Gê, vocalista da banda Hecto, em parceria com Déa Moura. O single, que chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira, 4, faz parte do álbum Canções Para Um Novo Mundo, projeto que será lançado ainda este ano.

“Comecei a escrever essa letra há muitos anos em parceria com Déa Moura. Ela surgiu em meio a boas conversas regadas a vinho, Chico Buarque e Fernando Pessoa. Influências estas que sobressaem em alguns versos”, explica Gê, que destaca a interpretação de Ney. “Ele sempre abre novas janelas, novos caminhos de interpretação, sempre leva a canção para outro patamar”.

Já o cantor destaca a sintonia com a banda, que tem Marcelo Lader na guitarra: “Ouvindo nossa gravação, percebo que temos uma afinidade, cantamos juntos com muita facilidade”.