Rock in Rio: A mentira que Ney Matogrosso precisou lidar no começo da fama

Com uma biografia escrita por Julio Maria, que demorou cinco anos para ficar completa, Ney Matogrosso, 82 anos, terá agora sua história contada no cinema. Protagonizado por Jesuíta Barbosa, o longa Homem com H tem direção e roteiro de Esmir Filho. Ao ser questionado sobre as lembranças que estarão presentes no filme, o cantor relembra as mentiras que contavam sobre sua história. “Já vi coisas absurdas a meu respeito. Quando li fiquei chocado, que a minha voz era fina porque teria sofrido um acidente e tinha sido castrado. Isso nos anos 70, onde você não podia nem retrucar. Não tinha nem o espaço da resposta”. Ney se apresenta neste domingo, 22, no palco Sunset do Rock in Rio.