O novo ponto de vista de Jeff Bezos sobre Donald Trump

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, se mostrou otimista quanto ao futuro governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante um evento promovido pelo The New York Times, nesta quarta-feira, o empresário elogiou a agenda do republicano e até afirmou que pode ajudá-lo. “Estou muito esperançoso, ele parece ter muita energia para reduzir a regulamentação. E o meu ponto de vista é que, se posso ajudá-lo a fazer isso, vou ajudá-lo, porque temos muita regulamentação neste país”, comentou o bilionário. Cabe destacar que esse alinhamento entre os dois é novo, já que Bezos teve algumas discordâncias no primeiro governo do presidente eleito. O empresário disse que acredita que Trump “cresceu” desde o seu último mandato: “O que vi até agora é que ele está mais calmo do que a primeira vez. Está mais confiante e mais tranquilo”.

