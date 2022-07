O motivo que pode fazer a Globo perder exclusividade do carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clima anda quente na negociação do próximo desfile de escolas de samba de São Paulo. Isso porque a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão, pode perder a exclusividade para a Band, confirme adiantou o UOL. Segundo fontes ouvidas por VEJA, tudo começou quando, em abril de 2022, a Globo deixou de transmitir para todo o país os desfiles principais de São Paulo – dando prioridade ao grupo Especial do Rio. Com a mudança de calendário das festividades devido à pandemia de Covid, os grupos especiais das duas cidades se apresentaram nos mesmos dias (sexta-feira e sábado). A ciumeira fez com que a Liga das Escolas de Samba de São Paulo começasse a se movimentar pela implantação de um novo modelo de negócios, abrindo-se à concorrência. Quanto aos desfiles na Sapucaí, no Rio, o contrato com a Liesa se mantém intacto para o próximo ano. Depois, as negociações recomeçam.