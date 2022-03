O motivo que levou Bruna Linzmeyer a raspar a cabeça

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é a primeira — nem décima — vez que a ousadia de Bruna Linzmeyer, 29 anos, balança as redes. Nesta segunda-feira, 7, a atriz apareceu de cabelo raspado em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram. “Levei alguns dias pra me acostumar, passava no espelho e falava ‘quem é essa?’”, disse a VEJA. A mudança radical dessa vez faz parte de um novo projeto da catarinense. Ela vai interpretar uma personagem (ainda em segredo) no filme “Cidade; campo”, produção da Dezenove Som e Imagens. “Não hesitei em mudar. Eu mesma que sugeri o novo corte”, brincou. Veja vídeo: