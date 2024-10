O motivo para prefeitura retirar nome de Daniela Mercury de espaço

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Prefeitura Municipal de Salvador explicou em um posicionamento divulgado nesta quinta-feira, 24, o motivo para a retirada do nome de Daniela Mercury das peças publicitárias de divulgação do espaço onde é realizado o Festival Virada. Até a última edição do evento, em 2023, a arena, localizada na orla da Boca do Rio, levava o nome da cantora. De acordo com a gestão municipal, às vésperas do festival em 2023, o Ministério Público da Bahia recomendou a mudança do nome do local. Isso porque, para o MP, o nome “Arena Daniela Mercury” fere a Lei Federal nº 6.454/1977, que proíbe a atribuição de nome de pessoa viva para a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos.

A gestão passou a usar “Orla da Boca do Rio” para informar a localização. Porém, afirma que “segue defendendo a permanência da denominação da arena onde ocorre o Festival Virada Salvador”. Se a manutenção não for possível, a prefeitura pretende conversar com a artista para definir um novo nome para o espaço.