O motivo para Luan Santana cancelar participação no Rock in Rio

Mesmo com fãs que aguardam o cantor, Luan Santana cancelou sua participação no Rock in Rio, neste sábado, 21. O motivo foi o atraso de mais de uma hora nos shows do festival, que iniciou com a primeira apresentação do dia no Palco Mundo. O horário compromete a apresentação que o cantor tem em São José (SC), nesta noite. Ele está no Rio, mas não irá esperar. Luan iria participar do show Para sempre sertanejo, ao lado de Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior e Simone Mendes, originalmente marcado para as 21h10.