Com mais de uma hora de atraso, show ‘Para Sempre Trap’ abre Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O show “Para Sempre Trap” abre o sexto dia de Rock in Rio, neste sábado, 21. Com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh a apresentação no Palco Mundo estava prevista para começar 15h30, mas sofreu mais de uma hora de atraso. O show “Para Sempre Samba” estava marcado para 17h25, o que deve ser ajustado, mudando assim toda a grade do dia. Há pouco, os artistas subiram no palco e pararam por problemas técnicos. “A gente vai esperar eles se organizarem para voltar para o palco”, disse Matuê.