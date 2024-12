O motivo de rei Charles se ausentar do evento de Natal de Kate Middleton

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Middleton, que recentemente voltou aos deveres reais desde que anunciou que estava com câncer, foi anfitriã pela quarta vez do concerto de Natal na Abadia de Westminster ao lado de príncipe William e os três filhos do casal nesta sexta-feira, 6. No entanto, rei Charles III e a rainha Camilla não compareceram ao evento, surgindo rumores de uma possível desavença entre os dois. No entanto, apesar do Palácio de Buckhigham não ter feito nenhum comunicada oficial, acredita-se que a ausência do monarca foi para que os holofotes estivessem voltados na princesa. Quando estão todos juntos, a ordem da hierarquia real normalmente tem precedência.Como o evento era focado mais em Kate, o ideal seria que ela e William fossem os membros mais antigos da realeza presentes. Ano passado, Charles também não compareceu ao evento.

