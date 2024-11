As mais recentes desavenças de Príncipe William na família real

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As desavenças entre o Príncipe William e o irmão Harry já são amplamente conhecidas, mas aparentemente o Príncipe de Gales também tem problemas com Tom Parker Bowles, filho da sua madrasta, a Rainha Consorte Camilla. O incômodo é tanto que William e Kate Middleton planejam passar o Natal longe do Rei Charles III para não encontrar com o “meio-irmão”, que considera ter um “estilo de vida um tanto vulgar”, segundo o Daily Beast.

Enquanto o primogênito do Rei Charles III pretende passar as festas de fim de ano em Anmer Hall, casa de campo da família real britânica, junto com os sogros, o rei e a rainha estarão em Sandringham. “Eles [William e Kate] não costumam comparecer no almoço de Natal no casarão, Sandringham, preferindo a informalidade de um almoço relaxado em Anmer Hall e é improvável que compareçam este ano, especialmente se a Camilla convidar novamente seu filho Tom Parker”, contou uma fonte ao Daily Beast. Filho de Camilla com Andrew Bowles, Tom Parker Bowles é crítico gastronômico e já escreveu sete livros sobre gastronomia.