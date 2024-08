O motivo da prisão de Travis Scott em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper norte-americano Travis Scott foi preso em Paris na madrugada desta sexta-feira, 9, após se envolver em uma briga com seu segurança, segundo autoridades da capital francesa. A polícia foi chamada ao hotel de luxo George V às cinco horas, no horário local, para acabar com a briga. Scott foi preso por “violência contra outra pessoa”, de acordo com um porta-voz da polícia. O cantor, que se apresenta no Rock in Rio este ano, estava na França para os Jogos Olímpicos. Ele compareceu na quinta-feira, 8, à semifinal do basquete masculino e viu os Estados Unidos derrotarem a Sérvia.

Um vídeo do momento da prisão, divulgado pelo site TMZ, mostra Travis sendo algemado no saguão do hotel, antes de ser escoltado por três policiais para fora do estabelecimento em direção ao banco de trás de uma viatura. Essa é a segunda vez que ele é detido em menos de dois meses. Em junho deste ano, o rapper foi preso em Miami, nos Estados Unidos, por invasão de propriedade privada e embriaguez.