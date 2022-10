O medo de Neymar segundo Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi questionado se estaria bravo com o jogador Neymar durante a live no Youtube do Flow Podcast desta terça-feira, 18. O motivo da pergunta foi o recente apoio do jogador ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

“Eu acho que o Neymar está com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou a dívida do imposto de renda dele. Obviamente o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele”, respondeu o ex-presidente.