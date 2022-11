O médico apontado como affair de Reynaldo Gianecchini

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apontado como possível affair de Reynaldo Gianecchini, de 50 anos, seria o médico Wadih Vilela. Os rumores surgiram depois que seguidores mais atentos perceberam que o ator postou uma foto no mesmo quarto de hotel que ele no último fim de semana. Tudo no mesmo dia e na mesma cama de um hotel em Pinhais, no Paraná. Gianecchini está em Curitiba gravando o filme Uma Família Feliz, no qual será par romântico de Grazi Massafera.

Wadih é especialista em medicina de emergência, tem 33 anos, é servidor público e médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Três Lagoas (MS). Wadih também é modelo e disputou o concurso de Mister Brasil 2022, representando o estado do Mato Grosso do Sul. No Instagram, faz sucesso com fotos de sunga e compartilha viagens pelo país nas publicações. O ex-namorado do modelo, Wandson Fialho, se pronunciou sobre o assunto. Em uma série de tuítes, disse que terminaram há pouco tempo. “Nós terminamos tem dois meses, dois meses ou mais, e vida que segue. Certeza que o Giane não foi o primeiro que ele pegou. E está tudo certo”, postou ele.

