O mais recente problema médico de Elton John

Desde que se despediu dos palcos, no início de julho, quando encerrou a turnê Farewell Yellow Brick Road Tour, Elton John, 76 anos, se mantinha recluso em casa, em Mont Boron, nos arredores de Nice, na França. Mas o recesso, dedicado a curtir as críticas positivas e o faturamento recorde de 4,2 bilhões de reais de sua última temporada de shows, teve de ser interrompido para uma visita ao hospital, em Mônaco, após o cantor sofrer um acidente doméstico. O quadro inspirava cuidados, já que ele convive, há dois anos, com problemas de locomoção em virtude de uma lesão no quadril. Após uma noite de observação, porém, o rei do pop britânico recebeu alta dos médicos. “Foi uma medida de precaução. Elton já está de volta a sua casa e com boa saúde”, disse a assessoria do artista, que mantém a ideia de fazer uma viagem com a família à Antártica, único continente onde nunca se apresentou ao vivo.

Publicado em VEJA de 1º de setembro de 2023, edição nº 2857