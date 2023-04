O maior medo dos brasileiros e como superá-lo, segundo autora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sandra Strauss ensina técnicas de Inteligência Espiritual e Educação Energética no livro recém-lançado Transformando Medos em Potências. O manuscrito é repleto de exercícios, meditações e técnicas de respiração, com o objetivo de ajudar a definir e superar os medos. “O medo como instinto serve para te proteger, mas o medo que a mente aciona quando começa a contar historinhas, colocando barreiras na nossa expressão, é o problema, é desse medo que falo no livro”, diz Sandra, terapeuta especializada em cabala.

Para a autora, o maior medo dos brasileiros é sempre o da escassez. “É um medo que aciona o movimento de insegurança em todo ser humano”. Além disso, ela define mais cinco tipos de medos. “O medo da crítica, que é subdividido em medo de ser julgado; medo de como a gente vai ser visto pelas pessoas; o medo da doença; o medo da solidão; e, por fim, o medo da velhice e da morte”, lista a autora. Um dos exercícios do livro, por exemplo, para combater o medo da escassez, “que é um pressupor do medo da pobreza e do medo do fim de algum bem material”, consiste em: “respire, confie e ajuste a sua frequência original com seu mantra pessoal de poder. Comece se acolhendo, percebendo ser um ser capaz de errar e acertar. Sua maior riqueza é sua vida”, ensina.