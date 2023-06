O inusitado presente de viagem de Estevão Ciavatta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta terça-feira, 27, aconteceu o coquetel de abertura da exposição Heitor dos Prazeres É Meu Nome, com curadoria de Haroldo Costa, Raquel Barreto e Pablo León, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio. Regina Casé foi uma das que conferiram a mostra, ao lado do marido, o diretor Estevão Ciavatta. Aliás, ele ainda está com o rosto e o corpo pintados pelo povo Munduruku, da comunidade Takuara, às margens do Rio Tapajós, onde passou o fim de semana. Um inusitado “presente” de viagem.

