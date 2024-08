O império empresarial de Blake Lively, estrela de ‘É Assim que Acaba’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Blake Lively, conhecida por interpretar Serena van der Woodsen na série Gossip Girl, virou assunto desde a estreia do filme É Assim que Acaba. Protagonista e produtora do longa, a atriz esteve envolvida em rumores de tensão nos bastidores com o colega de cena e diretor Justin Baldoni. Além de ser acusada de suavizar a mensagem de violência doméstica que a história relata. Fora das telonas, porém, a estrela construíu um império empresarial. Com duas companhias, ela acaba de lançar uma nova linha de cuidados capilares.

No início de agosto, os produtos da marca Blake Brown Beauty, que conta com variedades de xampus e máscaras capilares, começaram a ser disponibilizados. Com preços na faixa de 25 dólares (136 reais), os produtos são vendidos na rede norte-americana Target e no site oficial da marca. “Queria fazer algo mais acessível para cuidados capilares, mas com o mesmo resultado de salão e tapete vermelho. Foi um desafio construir essa linha, mas não poderia estar mais orgulhosa”, diz a atriz nas redes sociais.

Em 2021, Blake começou sua história nos negócios ao lançar seu primeiro empreendimento: a Betty Buzz, uma linha de bebidas sem álcool. Com três anos para desenvolver a marca, ela se envolveu desde a personalização das garrafas até os sabores. Em menos de sete meses da estreia, ela vendeu 2,5 milhões de garrafas. O que leva, junto com o marido, também ator e investidor Ryan Reynolds, a acumular um patrimônio líquido de 330 milhões de dólares, quase 2 bilhões de reais.