O iate milionário de Cristiano Ronaldo, Neymar e Thiago Silva

Ícones de luxo e poder, os iates viraram objeto de desejo e entraram de vez no excêntrico mundo dos milionários. Com salários astronômicos, os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo, do Manchester United, Neymar, do Paris Saint-Germain, e Thiago Silva, que integra o elenco do Chelsea, logo trataram de adquirir um exemplar para chamar de seu.

Ao contrário de vários setores que fecharam 2021 em queda, o mercado náutico teve a proeza de faturar 840 milhões de reais no ano passado. E a previsão é de que o mercado cresça cerca de 10% até o fim de 2022.

Desde 2020, o Brasil passou a fabricar barcos Azimut, que custam a partir de 50 milhões de reais e — pasmem — a fila de espera para os interessados pode chegar a um ano.

Entre os enfrentaram o perrengue chique está o empresário e apresentador Roberto Justus, que teve que esperar cerca de 15 meses para receber o modelo.

Outra personalidade que adquiriu um iate produzido em solo nacional foi o zagueiro Thiago Silva.

Quem não tiver tanta grana assim para aportar num barco, mas tiver curiosidade para ver de perto um exemplar pode ficar animado. O item estará pela primeira vez em exposição no Rio Boat Show, entre os dias 2 e 10 abril.