O ganho imediato de Vinicius Souza, ao assumir namoro com Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Anitta apareceu com uma novidade na Semana de Moda de Paris, França, durante esta quarta-feira, 25: de mãos dadas com o jogador Vinícius Souza, 25 anos, volante no Sheffield, da Série B da Inglaterra. Também como conhecido como ‘Vinição’, ele iniciou sua carreira no Flamengo, em 2019, e depois teve passagens por times da Bélgica e Espanha. De acordo com fontes ligadas à cantora, o relacionamento começou há pelo menos 30 dias.

As redes sociais de Vinicius começaram a “bombar” desde que as primeiras notícias começaram a sair na imprensa. Até poucas horas, ele já ganhou 21 mil seguidores nas redes sociais, saltando de 310 mil para os atuais 331 mil no Instagram. “As pessoas têm interesse em consumir conteúdo de pessoas públicas, celebridades. Quando existe um jogador de futebol, por exemplo, namorando com uma celebridade ou uma mulher conhecida, isso gera interesse natural e os envolvidos ganham seguidores, é natural”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing.

Este fenômeno entre jogadores e celebridades do entretenimento, aliás, não está restrito aos dois. Um fato comprovado disso aconteceu com a também influenciadora e modelo Bruna Biancardi, que em 2023 ganhou mais de meio milhão de seguidores no Instagram, tão logo anunciou o nascimento de sua primeira filha com Neymar. Também foi assim com a cantora Iza e o então desconhecido Yuri Lima, volante do Mirassol, e entre o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e a influenciadora digital e modelo Karoline Lima. “Um grande patrimônio do mundo atual são as redes sociais quando geridos profissionalmente, este ativo vale muito. Os fãs gostam de saber a fundo a vida de seus ídolos, e no caso de mudanças de qualquer tipo, entram marcas que conversam com este momento de vida”, explica Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, empresa que faz a captação de contratos entre atletas, clubes, empresas e marcas.

Especialistas apontam que a relação entre celebridades e jogadores, sejam eles de qualquer esporte, geram engajamento entre públicos que não se conversam. “Tudo que envolve a rotina e preferências de celebridades se torna naturalmente algo global. Relacionamentos como esses fazem com que o nome de esportistas sejam assunto para os fãs dos artistas, em qualquer lugar do planeta. Veríamos algo similar se um atleta de equipe de futsal brasileiro iniciasse um namoro com Shakira ou outra estrela desse porte”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.