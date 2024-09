Detalhes curiosos de Vinícius Souza, novo affair de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta, 31 anos, agitou as redes nesta quarta-feira, após aparecer acompanhada em um desfile na Semana de Moda de Paris, na França. A cantora foi vista, pela primeira vez, de mãos dadas com o jogador de futebol Vinicius Souza, 25. Os rumores do relacionamento surgiram no início do mês, durante uma festa no estádio do Corinthians, em São Paulo, após a apresentação da artista na NFL no Brasil e contou com a presença do atleta carioca.

Conhecido como “Vinição”, Vinicius joga atualmente no Sheffield United, na Inglaterra, mas já passou pelo Flamengo, onde foi revelado. Nascido em Padre Miguel, no Rio, ele tem dois filhos: Maria Eduarda, 1, fruto do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel; e Théo, 3, filho do jogador com a estudante de direito Victoria Leonor. Souza é discreto quanto a sua vida pessoal. No Instagram, onde possui cerca de 320 mil seguidores, o atleta tem o hábito de compartilhar mais fotos do trabalho e poucas da família.