O futuro de Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita

Em meio a rumores de uma possível saída para o Santos, Neymar será inscrito pelo Al-Hilal para jogar o Campeonato Saudita, de acordo com informação do jornal espanhol Marca. Ele ficará com a vaga deixada pelo zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que deve rescindir com o time saudita. Vale lembrar que o atual vínculo do brasileiro com o clube é válido até julho de 2025 e é improvével que ele deva renovar. Isso porque, em seu segundo jogo pelo Al-Hilal, após um ano se recuperando de cirurgia no joelho, ele apresentou uma nova lesão.

Sem jogar desde outubro de 2023, quando teve uma ruptura de ligamentos, Neymar tinha jogado cerca de 15 minutos contra o Al-Ain, no dia 21 de outubro. Na segunda partida, contra o Esteghlal, entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, mas precisou ser substituído aos 39 minutos da etapa final. Ele saiu de campo sentindo incômodo na coxa esquerda. O jogador sofreu uma ruptura no tendão e deve voltar a jogar somente em 2025. O valor de contrato nesses dois anos com o clube foi de 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais.