O fora de Humberto Carrão em pergunta sobre Grazi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Humberto Carrão, protagonista da primeira fase da novela Renascer, da TV Globo, curte as férias aproveitando o carnaval. Solteiro, o ator passou parte da folia em Salvador e na noite desta segunda-feira, 12, curte os desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro. Ele está no mesmo camarote de Grazi Massafera, apontada como um novo affair do artista. Quando perguntado sobre a presença da atriz, Carrão foi curto na resposta. “Eu faço isso desde pequeno, então já entendi que a vida é assim. E eu tento da minha maneira deixar as coisas mais parecidas com o que eu gosto. Tenho mais interesse em falar do meu trabalho. Coisas que eu fiz, acabei de fazer. Realmente vida pessoal eu não tenho o menor interesse. Eu não sabia que a Grazi estava aqui hoje, acabei de saber, um prato cheio para vocês”.

Continua após a publicidade