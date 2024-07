O estrondoso cachê de Justin Bieber em casamento de bilionário na Índia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Justin Bieber foi um dos convidados para cantar na festa de casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani com a noiva Radhika Merchant, filha de magnatas do setor farmacêutico. De acordo com a mídia internacional, o astro receberá 10 milhões de dólares (55 milhões de reais) pela apresentação. Ele, inclusive, teria sido visto chegando no aeroporto de Mumbai, na Índia, para a Sangeet do casal – uma cerimônia pré-casamento que envolve muita dança e canções comemorativas, que irá acontecer nesta sexta-feira, 5.

Recentemente a família, considerada a mais rica da Ásia, contratou Rihanna para cantar em uma das festas de pré-casamento de Anant e Radhika, em Jamnagar, para 1.200 convidados. De acordo com o jornal India Today, eles ainda negociam para que Adele, Drake e Lana Del Rey também se apresentem na celebração do casamento, marcada de 12 a 14 de julho.

Mukesh Ambani, pai de Anant, é presidente da gigante do petróleo e das telecomunicações Reliance Industries e décima pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes, com fortuna estimada em mais de 116 bilhões de dólares (577 bilhões de reais).