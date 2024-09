O estande do Rock in Rio com fila quilométrica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com dançarinos para animar a fila de até duas horas, o público do Rock in Rio se aglomera para ganhar brindes da Olla. Os brindes são decididos por uma roleta, em que a pessoa pode ganhar: um pack de camisinhas, uma doleira com camisinhas dentro, ou um corta vento dourado, também com camisinhas inclusas. “Estou há mais de hora nessa fila, quero o corta vento. Como eu vim para o show principal do Palco Mundo, estou aproveitando para pegar brindes”, diz Pedro Henrique, 27, desempregado.