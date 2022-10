O estado de saúde de Erasmo Carlos, internado há uma semana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 81 anos, Erasmo Carlos segue internado no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando uma infecção pulmonar. Segundo antecipou o jornal O Globo, o estado de saúde do artista é delicado, mesmo com o tratamento nos últimos dias. Nesta semana, o músico havia cancelado dois shows que faria nos Estados Unidos, um em Orlando no dia 4 de novembro e outro Miami no dia 10.

Procurada pela coluna, a assessoria do artista informa que o estado de saúde não é grave. Diz a nota: “Erasmo Carlos se internou no último dia 17 de outubro para realizar bateria de exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo. Por decisão médica para melhor acompanhamento, o artista está realizando esse monitoramento no hospital. Erasmo passa bem e está ansioso para voltar a sua rotina e seus shows”.