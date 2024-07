O espantoso Top 5 de atletas brasileiros em Paris com mais patrocinadores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lista com os nomes dos cinco principais atletas com maior número de patrocínios nos Jogos Olímpicos de Paris é de esportes pouco populares no Brasil. O primeiro e o quinto, por exemplo, vêm do surf, casos de Felipe Toledo, com 16 parceiros, e Gabriel Medina, com 12. No topo, três mulheres representam o país neste quesito: Rayssa Leal, do skate, com 13 patrocínios, e Ana Marcela Cunha, da natação em águas abertas; e Rebeca Andrade, da ginástica artística, com 12 cada.

Rayssa completou 16 anos em janeiro e é a que mais chama atenção, por ter conseguido um número tão alto com pouca idade. É um dos principais nomes do skate global com conquistas expressivas: ela foi medalha de ouro nos jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, foi campeã mundial no WS e é a atual bicampeã do SLS e nos X Games. Neste domingo, 28, novamente fez história ao garantir a medalha de bronze no skate street.

“Atletas que possuem uma performance acima da curva acabam criando uma grande audiência nas redes sociais que podem se transformar em receitas, patrocínios e dezenas de novas possibilidades. É o caso da Raíssa, Rebeca, Darlan, ViniJr e tantos outros; agora é necessário ter uma equipe altamente profissional para auxiliar estes talentos a atingir todo o potencial de suas imagens”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência responsável por cuidar da parte comercial da carreira de Darlan, do vôlei brasileiro nas Olimpíadas, e seus patrocinadores.

Quem também recentemente se tornou queridinha das marcas foi Rebeca Andrade, que neste final de semana conquistou um feito inédito para uma brasileira nos Jogos ao se garantir em cinco finais nas Olimpíadas. Aos 24 anos, a ginasta conseguiu capitalizar os novos contratos não apenas pelos resultados, mas também pela imagem junto ao público.

De acordo com Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM, o argumento para isso é que são atletas que não estão restritos àqueles “minutos de fama” das Olimpíadas. “São atletas que concorrem em ligas relevantes durante todos os anos, inclusive no ciclo Olímpico que acontece durante quatro anos, tem redes sociais bem trabalhadas, constroem suas próprias audiências”, argumenta.

Rebeca e Rayssa, por sinal, são bastante midiáticas nas redes sociais, com postagens e vídeos que chegam a ter mais de 5 milhões de views, especialmente os de Rayssa – hoje com quase 8 milhões de fãs no Instagram.

De todos os nomes do Top 5, a única que ainda não bateu a casa do milhão de seguidores no Instagram é Ana Marcela Cunha, com ‘apenas’ 207 mil. Já Gabriel Medina é o principal deles, com mais de 11 milhões de fãs nesta plataforma. Filipe Toledo, o primeiro em patrocínios, possui 1,2 mi, enquanto Rebeca passou os 3 milhões justamente neste domingo, 28, ao ganhar quase 300 mil novos fãs num único dia.

Estima-se que de todos eles, o faturamento anual de Rayssa seja de 12 a 15 milhões de reais, ultrapassando Gabriel Medina, que arrecadação aproximada de 11 milhões de reais. “O fato do Filipe participar da WSL, a Rayssa participar da SLS, a Rebeca ter conseguido esse destaque durante todo esse tempo com o staff, que conseguiu dar esse destaque para ela além das Olimpíadas, faz toda a diferença para agora eles conseguirem acumular esses patrocínios. Não é só porque Paris-24 chegou”, acrescenta Martinho.

Para Danielle Vilhena, Diretora de Projetos e Operações de Marcas da Agência End to End, e que liderou projetos estratégicos e produção de conteúdo para o COB e o Time Brasil, incluindo os Jogos Pan-Americano de Lima 2019 e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ter grandes nomes que são fenômenos dentro dos seus esportes trazem uma relação de proximidade e carisma com os fãs. “O surfe, o skate, a ginástica, por exemplo, são modalidades que tem uma audiência importante e são mais consumidos pelo público geral em momentos mais específicos, como mundiais. Por serem ídolos dentro das suas modalidades, estes nomes permeiam durante o ano e trazem muita visibilidade”, aponta.

Veja o Top 5:

1 – Felipe Toledo: Surfe (16 patrocínios): Banco do Brasil, Oakley, Corona, JBL, Hurley, Monster, Be Yound, Sunbum, EcoBoardFT77, Cariuma, Sharpeye, FCS, Fu-Wax, LZ Academy e Pasokin.

2 – Rayssa Leal: Skate (13 patrocínios): Louis Vuitton, Samsung, Bando do Brasil, Nike, Vivo, Nescau, Monster, Lego, Docile, Odonto Company, April, Independent e Bones.

3 – Ana Marcela Cunha: Natação em Águas Abertas (13 patrocínios): Petrobras, Vivo, XP Investimenros, Medley, JBL, Allianz, Speedo, Riachuelo, Ajinomoto, Neo Energia, Unisanta e DUX.

4 – Gabriel Medina: Surfe (12 patrocínios): Vivo, Oakley, Corona, JBL, Monster, Rip Curl, Blaze, OX, Integralmedica, UN/DO, Kalzone e Cabianca.

5 – Rebeca Andrade: Ginástica Artística (12 patrocínios): Volvo, Panasonic, Adidas, Medley, Nivea, Parmalat, Riachuelo, Vult, Invisalign, Docile, Hemmer e Sankhya.