O espaço de samba dentro do Rock in Rio

No dia em que o line up do Rock in Rio é reservado para o ritmo que dá nome ao festival, um dos espaços secundários chama a atenção do público. No Global Village, o Clube do Samba recebeu neste domingo, 15, um show do Diogo Nogueira. O pai do cantor foi o fundador do grupo que preserva o samba raiz. No espaço pequeno e lotado, Diogo sambou muito com a namorada, Paolla Oliveira, na plateia. A área também possui o seu próprio casal de mestre sala e porta bandeira, Marcos Ferreira e Alcione Carvalho. “Eles queriam alguém para representar o pavilhão e chamaram a gente. O público não curte só rock, acho bacana diversificar”, disse Alcione. O espaço e suas atrações animaram o público: “Estou amando, o melhor espaço”, comentou a analista de dados Emely Lima, 28 anos.

Alcione Carvalho e Marcos Ferreira, casal de mestre-sala e porta-bandeira do espaço de samba no Rock in Rio

