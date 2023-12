O encontro de Lula com a nata da MPB

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aproveitando compromissos do presidente Lula no Rio de Janeiro, como a cúpula do Mercosul, a nata da MPB promoveu um jantar com o político. Na noite desta quarta-feira, 6, o cantor e compositor Chico Buarque e sua mulher, a jurista Carol Proner, promoveram o encontro, a pedido de Lula, que queria estar com a geração da música brasileira contemporânea de Chico. O jantar ocorreu na casa de Chico, no bairro do Leblon, na zona sul carioca. Entre os convidados, a primeira-dama Janja, o cantor e compositor Caetano Veloso, a cantora Maria Bethânia, que conheceu Lula pessoalmente pela primeira vez, a empresária Paula Lavigne, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente uruguaio José Mujica e o ex-presidente colombiano Ernesto Samper, entre outros. “Reencontro com amigos e amigas, pessoas muito importantes para a cultura brasileira e a história da América do Sul”, comentou Lula pelo Instagram.