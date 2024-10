O encontro de Fernanda Torres com Lula na ONU

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Torres, na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, encontrou com o presidente Lula (PT), após ele discursar na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo político nesta terça-feira, 24, em suas redes sociais. “Tive o prazer de encontrar a Fernanda Torres. Hoje, ela assistiu ao meu discurso. Em breve, será minha vez de assisti-la em Ainda Estou Aqui”, escreveu Lula na legenda da publicação, fazendo referência ao filme do diretor Walter Salles. Nas imagens, é possível ver o presidente e a atriz conversando. Ele beijou as mãos e a testa dela e, no final, a atriz declarou: “Prazer ter te ouvido hoje”. A primeira-dama Janja também estava presente.

O brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Por tradição, cabe ao Brasil abrir os discursos no encontro anual dos líderes dos mais de 190 países da ONU. Além de Janja, Lula estava acompanhado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira; e do assessor especial e ex-chanceler Celso Amorim.

Em quase 20 minutos, o presidente falou sobre crise climática, citando as queimadas históricas no Pantanal e na Amazônia; Palestina; guerras; fome; reforma de instituições; ‘falsos patriotas’ e mais temas, como a necessidade de regulação de redes sociais.