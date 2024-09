As atrizes cotadas para ‘atrapalhar’ Fernanda Torres no Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A última vez que o Brasil recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional foi há 25 anos, pelo diretor Water Salles, em Central do Brasil (1998), no qual a estrela do filme era Fernanda Montenegro. Para a competição de 2025, a herdeira da atriz, Fernanda Torres, é a protagonista de Ainda Estou Aqui, escolhido como representante brasileiro, do mesmo diretor. Ela figura também entre as artistas mais cotadas para uma indicação de Melhor Atriz, segundo a imprensa internacional. Título ao qual sua mãe perdeu, de forma polêmica, para Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, em 1999.

Na disputa do Oscar 2025, Torres pode concorrer com nomes como Nicole Kidman, que venceu no Festival de Veneza com o filme Babygirl. Essa é sua sexta indicação ao Oscar, que ganhou por As Horas (2002). Além dela, Angelina Jolie como a diva de ópera Maria Callas em Maria; Marianne Jean-Baptiste por seu papel em Hard Truths de Mike Leigh; e a dupla de Tilda Swinton e Julianne Moore em The Room Next Door, filme de Pedro Almodóvar, que ganhou o prêmio máximo em Veneza, o Leão de Ouro.