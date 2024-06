O encontro de Anitta e Kyle Jenner em evento de moda em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta foi uma das convidadas no desfile da grife Schiaparelli, na Semana de Alta Costura de Paris, nesta segunda-feira, 24. A cantora sentou na primeira fila, ao lado da empresária e influenciadora Kylie Jenner e da atriz Selma Blair. No vídeo, a brasileira aparece brincando e conversando com Kylie e Selma. O momento, porém, causou uma confusão entre os fãs de Anitta. Alguns acharam que as duas teriam ignorado a cantora, já que em um trecho Selma vira o corpo em direção a Kylie. Os seguidores da brasileira foram até as redes sociais de Selma e a atacaram pela atitude, os comentários foram respondidos por Blair. “Digo e escrevo infinitamente… tenho amor instantâneo por você porque você é genuína. Espero que tudo tenha corrido incrivelmente bem esta noite. Nunca mais vou virar um ombro”, escreveu Selma para Anitta.