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Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
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Cultura

O drama de Judi Dench, diagnosticada com degeneração macular

Aos 91, atriz britânica revela luta contra cegueira e a arte como refúgio, inspirando superação em novo livro

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 15h00
Atriz Judi Dench, idosa de cabelos brancos curtos, sorri levemente, usando brincos de diamante, colar brilhante e echarpe preta com detalhes dourados sobre casaco escuro, em fundo preto
Judi Dench (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
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O drama de Judi Dench, diagnosticada com degeneração macular Priorize VEJA no Google

Aos 91 anos, Judi Dench conta que já acorda com um verso na cabeça: “É quando fecho os olhos que melhor consigo enxergar”, escrito por William Shakespeare em Soneto 43. Diagnosticada com degeneração macular, ela enfrenta perda progressiva e não consegue mais ler nem reconhecer rostos. Para não perder contato com a arte, a atriz britânica laureada com um Oscar repassa na cabeça textos e poemas decorados ao longo de sete décadas de carreira. “Não posso mais subir ao palco, fazer peças ou filmes”, lamenta Judi, prestes a lançar um livro de memórias em que não se vitimiza. “Tenho que aceitar a situação e seguir em frente. Me adapto a tudo”, diz.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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Gente
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