O desfecho de Shakira em caso de fraude fiscal na Espanha

Shakira enfim chegou a um acordo com autoridades espanholas para resolver o seu caso de fraude fiscal, no dia marcado para o início do julgamento – nesta segunda-feira, 20. A estrela pop colombiana deveria comparecer ao tribunal para enfrentar acusações de evasão fiscal. As autoridades espanholas alegaram que ela devia mais de 14,5 milhões de euros em impostos entre 2012 e 2014. A cantora teria listado as Bahamas como sua residência principal, mas na verdade passou a maior parte do tempo na Espanha. A defesa de Shakira negou qualquer irregularidade e optou por levar o caso a julgamento em vez de aceitar uma oferta de acordo das autoridades em julho de 2022. De acordo com a Associated Press , agora o acordo de Shakira inclui o pagamento de uma multa de 7 milhões de euros.

“Ao longo da minha carreira, sempre me esforcei para fazer o que é certo e dar um exemplo positivo para os outros. Isso muitas vezes significa dar um passo extra nas decisões financeiras pessoais e empresariais para obter o melhor aconselhamento, incluindo procurar o aconselhamento das autoridades fiscais mais proeminentes do mundo (…). Infelizmente, e apesar destes esforços, as autoridades fiscais espanholas iniciaram um processo contra mim, tal como fizeram contra muitos atletas profissionais e outros indivíduos de alto nível, drenando a energia, o tempo e a tranquilidade dessas pessoas durante anos a fio”, declarou ela à Variety.