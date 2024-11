O desabafo do ator de ‘Dawson’s Creek’ após diagnóstico de câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O protagonista da série Dawson’s Creek James Van Der Beek, 47 anos, falou sobre o diagnóstico de câncer colorretal, que tornou público recentemente. Segundo o ator, ele não tinha motivos para suspeitar já que cuidava do corpo com exercícios e alimentação saudável, além de não ter a doença no histórico da família. “Eu sempre associei o câncer à idade e estilos de vida sedentários e pouco saudáveis. Mas eu estava em uma forma cardiovascular incrível. Eu tentava comer saudável ou até onde eu sabia na época”, explicou o artista, em entrevista à People.

Van Der Beek descobriu o câncer em 2023, quando começou a notar mudanças no corpo. Inicialmente, acreditou que fosse um efeito da dieta: “Achei que talvez precisasse parar de tomar café, ou talvez não colocar creme”. Após a descoberta, o ator começou o tratamento, que considerou desafiador. Embora não queira divulgar detalhes, ele afirma que está se sentindo bem. “Estou muito cautelosamente otimista, em um lugar de cura. Meus níveis de energia estão ótimos. Quando eu estiver completamente fora de perigo pelo que parece ser um tempo responsável, aviso. Tenho muito pelo que viver”, diz.

Atualmente o ator vive em um rancho, no Texas, Estados Unidos, com sua mulher, Kimberly, 42, e os seis filhos, Olivia, 14, Joshua, 12, Annabel, 10, Emilia, 8, Gwen, 6, e Jeremiah, 3. Ele afirma que decidiu compartilhar com o público por achar útil: “Eu encontrei muito apoio dessa forma, mas mais do que isso, eu realmente queria aumentar a conscientização”.