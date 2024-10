O desabafo de Anitta sobre estupro aos 14 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta, 31 anos, comentou novamente sobre o estupro que sofreu aos 14 por alguém que conhecia e que tirou sua virgindade. “Ser abusada por alguém que eu conhecia, para mim era como uma mistura de sentimentos. Eu não sabia como reagir, não contei à minha família, não contei à ninguém. Eu apenas vivi com isso por muitos anos. Naquele ponto me senti tão suja, miserável e culpada”, desabafou a cantora durante participação no documentário A Great Day With J Balvin.

Ao ser questionada pelo âncora J Balvin por que ela se culpava, a artista falou que na sociedade as mulheres são condicionadas a pensar que tudo é culpa delas. “Somos treinadas para sentir que tudo é culpa nossa: ‘É porque você está vestida assim’ ou ‘é porque você se comportou assim’. Quando uma mulher é abusada, [as pessoas perguntam] o que ela fez para ser abusada”, acrescentou.

Esta não é a primeira vez que Anitta fala sobre o abuso que sofreu. A revelação foi feita no documentário Anitta Made in Honório, lançado em 2020. “Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relação meio abusivas e, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando era adolescente, não era do jeito que eu sou hoje em dia”, disse na época.