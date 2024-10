Vereador anuncia ação contra show de Anitta em Curitiba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O vereador Olimpio Araújo Junior (PL), reeleito nas últimas eleições de Curitiba, no Paraná, divulgou que pretende entrar com uma moção de repúdio pela presença de Anitta na cidade. A cantora anunciou shows da temporada do Ensaios da Anitta na Pedreira Paulo Leminski, em fevereiro de 2025.

“Anitta é Persona Non Grata em Curitiba, é uma mensageira de tudo o que não presta, uma péssima influência para adolescentes e jovens, viaja pelo mundo destruindo a imagem das mulheres brasileiras, não vamos deixar sua passagem em nossa capital passar em branco”, escreveu o político em um comentário na publicação de um perfil no Instagram que anunciou a venda dos ingressos.

A moção de repúdio é um requerimento que visa expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato que enseje repúdio. No entanto, não há efeito prático. Outras artistas já foram alvo desse pedido, como Madonna, Pabllo Vittar e a própria Anitta na ocasião do show da cantora americana na Praia de Copacabana, no Rio.