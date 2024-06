O curioso projeto de Hans Donner, ‘mago das vinhetas’, fora da TV Globo

Na TV Globo, onde ficou por quase quatro décadas, o designer alemão Hans Donner, 75 anos, formou o Departamento de Videografia, que cuidava de toda a programação visual da empresa. Ele foi criador da marca e de inúmeras vinhetas e aberturas de telejornais e novelas da emissora. Tudo que era produzido ali tinha a marca de Donner. Hoje, ele investe em outras áreas, como arquitetura, conforme conta à coluna GENTE.

“Na Globo, tinha o privilégio de tocar 100 milhões de pessoas todos os dias. Pessoas que não tinham Google, não tinham Amazon… Jamais um designer no mundo teve o direito de fazer um trabalho que todo dia estava na casa das pessoas, do Amazonas a Porto Alegre. E na televisão, pude gradativamente fazer trabalhos que saíam do design. Comecei a entrar e desenhar produtos, desenhar prédios, como em Selva de Pedra (novela de 1972). Agora, tudo isso está criando vida real, por exemplo no universo da arquitetura. Os prédios que fiz para a novela, agora estão se tornando toques de design em arquitetura. Um dos exemplos é a parceria com a GO Cities, empresa dedicada à revitalização e reurbanização de espaços públicos, com o objetivo de conectar marcas com cidades e pessoas”, explica ele, pai de João Henrique, 21 anos, e José Gabriel, 20, do casamento com a ex-globeleza Valeria Valenssa, 52.