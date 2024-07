O curioso efeito na rede social de ex de Iza, Yuri Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Iza expos o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, nesta quarta-feira, 10, com um vídeo nas redes sociais. Enquanto a artista, que está grávida, teve que lidar publicamente com a traição num momento delicado, o atleta do time paulista Mirassol, ganhou mais visibilidade. Em menos de 24 horas, Yuri recebeu mais de 200 mil seguidores no Instagram. Ele passou de 350 mil usuários que o acompanhavam para 550 mil, número que continua subindo. Vale lembrar, que o meio-campista não tinha destaque na mídia antes de seu relacionamento com Iza, que se tornou público em fevereiro de 2023.