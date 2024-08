O curioso detalhe do noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 50, vão oficializar o noivado com um evento no dia 14 de setembro. Para celebrar a ocasião, o casal optou por um almoço mais intimista, com cerca de 50 convidados, no sítio do chef de cozinha, em Araras, no interior de São Paulo.

Além do local da festa, os noivos já definiram a decoração, com tons de branco e azul, e o cardápio. Os convidados serão servidos com uma feijoada, prato especial para o casal. Quando namoravam escondido, um restaurante abriu as portas fora do horário para que os dois comessem a comida.

Guedes começaram pediu a apresentadora em casamento, durante uma viagem do casal em Lisboa, Portugal. No fim de 2023, ela terminou o casamento de 25 anos com Alexandre Correa após realizar uma denúncia de violência doméstica.