Como foi o pedido de casamento de Edu Guedes para Ana Hickmann

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Edu Guedes pediu Ana Hickmann em casamento nesta quinta-feira, 27, durante uma viagem do casal em Portugal. O pedido foi uma surpresa preparada pelo chef de cozinha. Ele levou a apresentadora para um restaurante em Lisboa e a surpreendeu com as alianças e a proposta de casamento. O casal já até comprou uma mansão para morarem juntos, em um condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, que está em reforma. Os dois assumiram o namoro em março deste ano e, desde então, tem compartilhado momentos juntos nas redes sociais. No final de 2023, ela terminou o casamento de 25 anos com Alexandre Correa após realizar uma denúncia de violência doméstica.