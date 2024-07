O curioso conteúdo de novo curso lançado por Eduardo Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou o projeto “Prepara Brasil”, neste domingo, 14. Segundo ele, o curso visa “formar uma direita preparada para enfrentar as mentiras da esquerda e capaz de assumir o seu papel na defesa do Brasil”. A formação oferece mais de 20 módulos ministrados por congressistas e outras personalidades alinhadas à direita, como Rafael Nogueira, Nikolas Ferreira, Ana Campagnolo e Gustavo Gayer. Ele é vendido no site oficial do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por 197 reais. Antes, o congressista já havia lançado outro treinamento, com o irmão e vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL), voltado para candidatos.