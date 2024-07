Mulher de Eduardo Bolsonaro o compara a astro pop; saiba qual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Heloísa Bolsonaro, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), desejou feliz aniversário ao marido, que completou 40 anos, nesta quarta-feira, 10. Na publicação, ela ainda o comparou ao músico Nick Carter, da banda Backstreet Boys. Em um story do Instagram, ela publicou uma foto antiga do parlamentar ao lado de uma do cantor, ressaltando suas semelhanças. “Amo você desde os tempos de Backstreet Boys”, escreveu. O filho 03 de Bolsonaro respondeu à cônjuge também em tom de brincadeira: “Minha senhora me humilhando gratuitamente”.