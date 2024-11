O culpado pelo erro grosseiro que gritou em ‘Garota do Momento’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um erro básico de continuidade em uma cena de Garota do Momento, novela das 6 da TV Globo, exibida nesta quarta-feira, 20, chamou a atenção dos telespectadores e viralizou nas redes sociais. No trecho, Beatriz (Duda Santos) está conversando com Juliano (Fábio Assunção), quando Bia (Maísa Silva) os interrompe. No entanto, Beto (Pedro Novaes), que apenas acompanhava a sua amada, roubou a cena ao aparecer subitamente vestindo um paletó, que segundos antes estava pendurado na bolsa. Apesar de ser o foco, o ator somente transmitiu a mensagem errada.

O real responsável pela falha é o continuísta, que tem o dever de prestar a atenção nas sequências e garantir a coerência, tanto da narrativa quanto do visual. Um erro desses não passa despercebido pelos internautas na “segunda tela”. “Defeitos especiais”, comentou um usuário no Instagram. “O Beto vestindo o paletó igual ao Flash”, brincou outro no X, referindo-se ao personagem dos quadrinhos que possui velocidade sobre-humana. Vale destacar também o grito dado pela personagem de Maísa, que surpreendeu não só os telespectadores como o próprio Fábio Assunção. O ator não conteve o susto durante a interpretação. Xii…