O crescente apoio de artistas a Molon e o incômodo do impasse com o PT

Não é só Anitta que anda fazendo pressão para que Alessandro Molon (PSB) seja oficializado como candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Artistas como Leo Jaime, Natalia Lage, Maria Gadú, Caco Ciocler, Lucélia Santos, Elizabeth Savalla, Cissa Guimarães, Marcos Palmeira, entre outros, têm exposto nas redes sociais vídeos em que relatam seu apoio àquele candidato. Diante da insistência do PSB em manter a candidatura de Molon ao Senado, a possibilidade de aliança entre com o PT segue incerta no estado.

Enquanto o diretório estadual do PT no Rio ameaça retirada do apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo estadual, vários artistas se mobilizam contrariando as lideranças petistas. Caco disse: “Eu mudei meu título, vou votar no Rio pela primeira vez e apoio totalmente a candidatura do Molon ao Senado. Não existe outra possibilidade que não seja o Molon”. Já Elizabeth Savalla declarou que “precisamos dele no Senador para ser nosso representante no Rio, estamos juntos”. Defensor das causas ambientais, Marcos Palmeira gravou vídeo dizendo: “Fico muito feliz com a perspectiva de ter um candidato tão bom, de ter prazer de votar na urna em Molon no Rio de Janeiro”. Até Daniella Mercury, que não vota no Rio, demonstrou apoio ao carioca. Outros prometeram publicar apoio nos próximos dias. Molon conta com a mobilização popular para fazer valer tanto desgaste interno.

Marcos Palmeira também apoia nossa pré-candidatura. Muito obrigado! 🙏 pic.twitter.com/6wa3rwYzIh — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) July 31, 2022

Muito obrigado pelo seu apoio à nossa pré-candidatura ao senado, @danielamercury! ❤️ pic.twitter.com/gaMmax3kaa — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) August 4, 2022

