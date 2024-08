O conteúdo do canal lançado por Cristiano Ronaldo no Youtube

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cristiano Ronaldo lançou um canal no Youtube, nesta quarta-feira, 21, batizado de UR Cristiano (Você é Cristiano). Na plataforma, ele vai trazer um outro lado do jogador, com vídeos voltados para a família, a rotina, e também a carreira. Em três horas desde o lançamento, o perfil já conta com quatro milhões de inscritos. Até o momento, foram publicados 11 vídeos, entre eles, um desafio de casal com a esposa Georgina Rodríguez, um outro de cobranças de falta com o filho Cristiano Júnior, e um jogo de perguntas e respostas como “Michael Jordan ou Stephen Curry?”. Todos curtos, com menos de cinco minutos de duração.

“A medida que se aproxima dos capítulos finais de sua carreira como jogador, CR7, que já tem o perfil de atleta mais seguido do Instagram, agora investe em construir mais um canal pra manter relação direta com sua base de fãs e propiciar novas oportunidades de negócio no futuro”, opina Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“O Cristiano Ronaldo é um benchmark dentro e fora do campo. Muitos atletas ganharam fortunas, mas terminaram suas carreiras quebrados. O CR7 é visionário, empreendedor. Possui diversos investimentos em diversos negócios. Ele sabe que a carreira de futebol é curta, mas a vida é longa então é preciso se planejar e ser estratégico com os investimentos”, analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

“Cristiano é um exemplo a ser seguido não só em campo. Naturalmente, ele tem um diferencial para investir em negócios, com uma imagem extremamente valiosa”, explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas. Na descrição do canal uma mensagem chama a atenção, fazendo brincadeira ao conhecido grito do craque “siiiu”, e um pedido para que o público se junte à família CR7: “SIUUUbscreve!”.