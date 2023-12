O conselho de Elon Musk para Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taylor Swift, 33, foi escolhida a personalidade do ano pela revista Time. Ao agradecer o título na rede social X (antigo Twitter), a cantora recebeu um conselho de Elon Musk, 52, o bilionário que é dono da plataforma. “Há risco de declínio de popularidade após este prêmio. Falo por experiência própria”, escreveu. Em 2021, Musk foi nomeado personalidade do ano por “resolver os desafios mais intratáveis ​​do mundo” e “impulsionar as transformações mais ousadas e disruptivas da sociedade”, explicou a revista na época. O CEO da Tesla, desde que recebeu o título, tem estado envolvido em diversas controvérsias, incluindo conteúdo antissemita em comentários e o reforço da antigas teorias da conspiração. Swift ainda não respondeu ao conselho do empresário.