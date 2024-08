O conselheiro evangélico de Maiara, da dupla com Maraisa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Te ajudo a conquistar o corpo dos seus sonhos em 90 dias”. Essa é a descrição do perfil no Instagram de Rafael Varela, 32, personal trainer que chamou a atenção em uma publicação ao lado de Maiara, da dupla com Maraisa. Após emagrecer mais de 30 quilos, a cantora focou nos treinos e ganhou de quebra um coach e conselheiro evangélico.

“Vamos iniciar um novo protocolo a partir de agora, e estruturar (massa muscular) o corpo dela com um trabalho progressivo de treinos intensos e periodizados entrando também uma alta ingestão de calorias para acelerar o processo de ganho !! Aguardem … uma nova Maiara”, escreveu Varela em uma publicação ao lado de Maiara.

Com mais de 530 mil seguidores, o personal utiliza as redes sociais não só para dar dicas de saúde e atividades físicas, mas também para falar sobre sua fé e dar conselhos às pessoas. “Isso serve para mulheres e para homens, o momento agora é focar em você, no seus sonhos, planos futuros, tenha estabilidade financeira e espiritual, aí sim você estará preparado para outros processo”, diz o coach em resposta ao pedido de conselho para mulheres “divorciadas que decidiram esperar o senhor”.

Rafael foi batizado no ano passado pelo pastor André Fernandes. Em uma das publicações em destaque, ele exibe momentos de antes e depois de se dedicar à religião. “Morre o Rafael velho e nasce o novo dentro de mim”, mostra a mensagem no vídeo, entre imagens do coach em festas e durante orações.

