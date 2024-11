O comentário de Luciano Hang sobre escala 6×1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Luciano Hang se manifestou sobre a Proposta de Emenda à Constituição apresentada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), que pede o fim da escala 6×1, quando a pessoa trabalha seis dias e folga um. “O brasileiro não quer trabalhar menos, ele quer, acima de tudo, viver melhor, com mais conforto, mais segurança, saúde, educação e independência. Quer ter uma melhor condição de vida e não viver de esmolas do Estado”, comentou o CEO da Havan, em uma publicação no Instagram. Hang afirma ainda que os “colaboradores” querem oportunidades para trabalhar e se desenvolver. “Recentemente, na inauguração de uma loja Havan no Rio Grande do Sul, uma colaboradora me disse: ‘Prefiro trabalhar aos domingos do que pedir emprego na segunda-feira’. Esse comentário reflete aquilo que as pessoas querem, que é a segurança de uma renda fixa e um ambiente de trabalho estável”.

De acordo com o empresário, um levantamento feito pela equipe de Recursos Humanos da empresa “apontou” que a mudança geraria um aumento de 70% nos custos. “O que não afetaria apenas as empresas, mas também os consumidores, que enfrentariam preços mais altos. E sabemos que quando a inflação aumenta, impacta nos preços dos produtos, destruindo o poder de compra das famílias, especialmente as de menor renda”, acrescentou o dono da Havan, que conclui dizendo que é “praticamente impossível” diminuir a jornada de trabalho sem reduzir os salários.