O climão em família por causa de Meghan Markle

Se ainda se refugiasse no Palácio de Buckingham, Meghan Markle, 43 anos, não precisaria fazer muito esforço para ser notícia. Mas, no limbo reservado aos ex-integrantes da família real, a duquesa de Sussex (o título foi mantido) segue a linha “minha vida é um livro aberto”, que garante manchetes sobre o lado mais cruel dos Windsor. No lançamento de seu novo programa de apoio às famílias com traumas causados nas redes sociais, a ex-princesa admitiu que pensou em tirar a própria vida após casar-se com Harry. “Só posso dar um relato superficial da minha experiência, mas não gostaria que outra pessoa se sentisse dessa forma”, relatou a Oprah Winfrey. Meghan também encara um processo de difamação movido pela própria irmã, Samantha, 59, que não aceitou não ser reconhecida como parente em uma entrevista da atriz, em 2021. Não é só na família do rei que falta empatia.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2024, edição nº 2905